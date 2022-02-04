Событие произошло на улице Литвиненко-Вольгемута. Ремонтировали дорогу 5 мужчин и спецтехника.

На тему Клали асфальт на лед: в Укравтодоре объяснили действия подрядчиков в Одесской области

Ремонт дороги в непогоду: смотрите видео

Похожие случаи ремонта дороги

В Киеве 20 декабря 2021 года мужчина на обочине стелил асфальт. Делал он это, несмотря на снегопад и таявший мокрый снег.

В Одесской области дорожники в конце декабря 2021 года в мороз и снег укладывали асфальт. Укравтодор признал, что такие действия ненадлежащие и противоречат Государственным строительным нормам.

Другие курьезные случаи с коммунальщиками

В сети 2 февраля появилось видео, как в Закарпатье работники Укрзализныци косят бурьян зимой. Они делали это по колено в снегу. Инцидент произошел в селе Пасека Мукачевского района. На улице все время продолжал идти снег.

Похожий случай 18 января произошел и во Львове. Работники Укрзализныци что-то косили в снегу. Руководитель управления экологии и природных ресурсов Львовского городского совета Александра Сладкова отметила, что железнодорожники косили молодые деревья и кусты, чтобы очистить колею. Она объяснила, что это привычные действия зимой.

Текст публикации "Сторожевых Эспрессо"

Когда идет снег, надо латать асфальт? В Киеве в Святошинском районе по улице Литвиненко-Вольгемут работники дорожной службы латали ямы в асфальте именно в снегопад? Интересно, нужно ли срочно освоить средства, или асфальт, уложенный в снегопад, лучше держится на дороге?