Подія сталася на вулиці Литвиненка-Вольгемута. Ремонтували дорогу 5 чоловіків та спецтехніка.

До теми Укладали асфальт на лід: в Укравтодорі пояснили дії підрядників у Одеській області

Ремонт дороги в негоду: дивіться відео

Схожі випадки ремонту дороги

У Києві 20 грудня 2021 року чоловік на узбіччі стелив асфальт. Робив він це попри снігопад, та мокрий сніг, що танув.

В Одеській області дорожники наприкінці грудня 2021 року у мороз та сніг вкладали асфальт. Укравтодор визнав, що такі дії є неналежними й суперечать Державним будівельним нормам.

Інші курйози з комунальниками

У мережі 2 лютого з'явилося відео, як на Закарпатті працівники Укрзалізниці косять бур'ян взимку. Вони робили це по коліна в снігу. Інцидент був у селі Пасіка Мукачівського району. На вулиці увесь час продовжував йти сніг.

Схожий випадок 18 січня трапився й у Львові. Працівники Укрзалізниці також щось косили у снігу. Керівниця управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради Олександра Сладкова зазначила, що залізничники косили молоді дерева та кущі, щоб очистити колію. Вона пояснила, що це звичні дії взимку.

Текст публікації "Вартових Еспресо"

Коли йде сніг треба латати асфальт? У Києві у Святошинському районі на вулиці Литвиненко-Вольгемут працівники дорожньої служби латали ями в асфальті саме в снігопад? Цікаво, треба терміново освоїти кошти чи асфальт, покладений в снігопад краще тримається на дорозі?