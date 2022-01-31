Костел Николая подготовили к реставрации: как выглядит достопримечательность – фоторепортаж
Источник:24 канал
В костеле святого Николая 31 января наконец-то завершили все противоаварийные работы. Несмотря на существенное смещение обещанных сроков, теперь памятник архитектуры готов к началу реставрации.
Одна из главных туристических достопримечательностей украинской столицы сильно пострадала во время пожара 4 сентября. Тогда огонь повредил внутреннее убранство храма, а также уничтожил уникальный старинный орган и люстру.
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Как храм подготовили к восстановлению
На фотографиях изнутри костела видно, что под потолком установили специальные леса, которые исключат возможность падения поврежденных элементов декора вниз.
Под потолком натянули специальные защитные конструкции с лесами / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Конструкции предотвратят падение поврежденных элементов вниз / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Рабочие подготовили к реставрации все помещение костела / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Кроме того, специалисты очистили стены от сажи и копоти, насколько это было возможно. Окончательно со следами пожара будут бороться уже реставраторы.
Огонь сильно повредил внутреннюю отделку стен храма / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Противоаварийные работы в костеле закончили с большим опозданием / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Мастера будут работать над тем, чтобы вернуть памятнику архитектуры его первоначальный вид / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Также на фото можно увидеть, что в здании закрыли оконные стекла, которые потрескались от огня. Долгое время через них внутрь попадала влага – от снега и дождя ничего не защищало.
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Теперь внутри костёл защищен от снега и дождя / Фото Валентины Полищук, 24 канал
После ремонта костёл должен перейти прихожанам римско-католической общины / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Несмотря на ремонтные работы, в храме осталась религиозная атрибутика / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Величие костела не уничтожил даже серьезный пожар / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Впереди реставраторов ждет кропотливая работа по восстановлению декора / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Еще одна часть противоаварийных работ – это установка временного пола, который будет служить и во время реставрации.
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В костеле смонтировали временный пол / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Некоторые элементы внутри храма покрыли защитной пленкой / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Часть отделки уцелела даже после пожара / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Огонь сильно закоптил стены в одной из арок / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Ремонт в костеле святого Николая: все, что известно
- В конце ноября костел святого Николая обещали отремонтировать еще до конца 2021 года.
- Однако в начале декабря профияне храма пожаловались, что ситуация только ухудшается, а никакие работы не начались. Людей возмущало, что стены мокли от влаги, которая просачивалась сквозь дыры в стеклах.
- Наконец-то 6 декабря чиновники сообщили о начале восстановительных работ. По их словам, сроки сместились из-за бюрократических процедур.
- Впоследствии стало известно, что компания "Укрспецреставрация", ответственная за восстановление костела, не укладывается в заявленные даты, а потому продлила противоаварийные работы до 31 января.
- До 1 июня костел святого Николая должен быть передан прихожанам римско-католической общины.