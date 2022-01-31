Костел Николая подготовили к реставрации: как выглядит достопримечательность – фоторепортаж

В костеле святого Николая 31 января наконец-то завершили все противоаварийные работы. Несмотря на существенное смещение обещанных сроков, теперь памятник архитектуры готов к началу реставрации.

Одна из главных туристических достопримечательностей украинской столицы сильно пострадала во время пожара 4 сентября. Тогда огонь повредил внутреннее убранство храма, а также уничтожил уникальный старинный орган и люстру.

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Как храм подготовили к восстановлению

На фотографиях изнутри костела видно, что под потолком установили специальные леса, которые исключат возможность падения поврежденных элементов декора вниз.

Под потолком натянули специальные защитные конструкции с лесами / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Конструкции предотвратят падение поврежденных элементов вниз / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Рабочие подготовили к реставрации все помещение костела / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Кроме того, специалисты очистили стены от сажи и копоти, насколько это было возможно. Окончательно со следами пожара будут бороться уже реставраторы.

Огонь сильно повредил внутреннюю отделку стен храма / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Противоаварийные работы в костеле закончили с большим опозданием / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Мастера будут работать над тем, чтобы вернуть памятнику архитектуры его первоначальный вид / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Также на фото можно увидеть, что в здании закрыли оконные стекла, которые потрескались от огня. Долгое время через них внутрь попадала влага – от снега и дождя ничего не защищало.

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Теперь внутри костёл защищен от снега и дождя / Фото Валентины Полищук, 24 канал

После ремонта костёл должен перейти прихожанам римско-католической общины / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Несмотря на ремонтные работы, в храме осталась религиозная атрибутика / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Величие костела не уничтожил даже серьезный пожар / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Впереди реставраторов ждет кропотливая работа по восстановлению декора / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Еще одна часть противоаварийных работ – это установка временного пола, который будет служить и во время реставрации.

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В костеле смонтировали временный пол / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Некоторые элементы внутри храма покрыли защитной пленкой / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Часть отделки уцелела даже после пожара / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Огонь сильно закоптил стены в одной из арок / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Ремонт в костеле святого Николая: все, что известно