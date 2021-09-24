Ранее Михаил Стадник из Новоселок, что в пригороде столицы, высадил там еще несколько кустов, а сейчас постоянно ухаживает за ними.

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Акцию профинансировали неравнодушные

Деньги на покупку саженцев активисту сбросил житель микрорайона Теремки Богдан Гдаль. Он уточнил, что из 600 перечисленных гривен 468 остались от весеннего сбора средств на деревья и камеры наблюдения.

Весной Теремки зазеленеют еще больше

В планах активистов – сделать весной полную обрезку всех кустов дерна, высаженных в пешеходном пространстве. А там, где кусты не прижились, обещают высадить новые.

Также неравнодушные жители Теремков хотят, чтобы уже сейчас на месте бывшего МАФа появилось большое дерево. Однако на это им нужно 5 тысяч гривен.

Экоинициативы набирают популярность

В Дрогобыче на Львовщине решили отказаться от запуска 930 воздушных шаров по случаю дня города. Вместо этого там высадят такое же количество деревьев.

Текст публикации "Пешеходной зоны. Теремков":

Сегодня Михаил Стадник из Новоселок высадил у метро "Теремки" на месте убранного летом киоска четыре новых куста бирючины, а также навел порядок со старыми. Перечислил ему 600 гривен, из которых 468 гривен – это деньги, которые остались от весеннего со стороны средств на деревья и камеры.

Весной в планах сделать полную обрезку всех кустов дерна, которые высажены в пешеходном пространстве. А также – возможную посадку кустов бирючины там, где дерн погиб.

Кроме того, есть идея высадки большого крупномерного дерева в том месте уже сейчас. Но на это надо иметь, пожалуй, примерно 5 тысяч гривен.