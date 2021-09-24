Раніше Михайло Стаднік із Новосілок, що у передмісті столиці, висадив там ще кілька кущів, а нині постійно доглядає їх.

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Акцію профінансували небайдужі

Гроші на купівлю саджанців активісту скинув житель мікрорайону Теремки Богдан Гдаль. Він уточнив, що із 600 перерахованих гривень 468 залишилися від весняного збору коштів на дерева і камери спостереження.

Весною Теремки зазеленіють ще більше

У планах активістів – зробити навесні повну обрізку всіх кущів дерену, висаджених в пішохідному просторі. А там, де кущі не прижилися, обіцяють висадити нові.

Також небайдужі жителі Теремків хочуть, аби вже зараз на місці колишнього МАФу з'явилося велике дерево. Однак на це їм потрібно 5 тисяч гривень.

Екоініціативи набирають популярності

У Дрогобичі на Львівщині вирішили відмовитися від запуску 930 повітряних кульок з нагоди дня міста. Замість цього там висадять таку саму кількість дерев.

Текст публікації "Пішохідної зони. Теремків":

Сьогодні Михайло Стаднік із Новосілок висадив біля метро "Теремки" на місці прибраного влітку кіоска чотири нових кущі бирючини, а також навів порядок зі старими. Перерахував йому 600 гривень, з яких 468 гривень – це гроші, які залишилися від весняного збоку коштів на дерева і камери.

Навесні у планах зробити повну обрізку всіх кущів дерену, які висаджені в пішохідному просторі. А також – можливу посадку кущів бирючини там, де дерен загинув.

Крім того, є ідея висадки великого крупномірного дерева в тому місці вже зараз. Але на це треба мати, мабуть, приблизно 5 тисяч гривень.