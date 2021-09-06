В Минкульте ответили, во сколько обойдутся противоаварийные работы в костеле святого Николая
Источник:24 канал
В Киеве в костеле святого Николаеве 3 сентября случился пожар. В Министерстве культуры Украины предварительно оценили противоаварийные работы в 75 миллионов гривен.
Об этом в эфире 24 каналу сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко. Сейчас использовать костел нельзя – существуют риски.
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"Мы думаем, что предварительные выводы о том, сколько могут стоить, еще раз подчеркиваю, противоаварийные работы – примерно 75 миллионов гривен", – сказал глава Минкульта.
Александр Ткаченко отметил, что если двигаться по графику, то непосредственно восстановительные и противоаварийные работы начнут через месяц. Сейчас в соответствующем вопросе нет серьезных препятствий.
Нас ничто не сдерживает, кроме тендерных процедур, начать работы по реставрации внешнего фасада уже в ближайшее время
– отметил Ткаченко.
Александр Ткаченко о восстановлении костела в Киеве: смотрите видео
Пожар в костеле Святого Николая: что нужно знать
- 3 сентября в задней части костела Святого Николая в Киеве вспыхнул крупный пожар.
- В результате возгорания огонь полностью уничтожил уникальный орган, а также повредил внутреннее убранство исторического здания. Электромеханический инструмент собрали еще в 1980 году в Чехословакии – специально для украинского костела.
- Полностью восстановить поврежденную постройку пообещали в Министерстве внутренних дел и Министерстве культуры.
- В то же время представители украинского бизнеса собрали на восстановление костела уже 18 миллионов гривен.