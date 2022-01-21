Бежавший в направлении правого берега киевлянин случайно наступил на плиту, которая едва не провалилась на землю. Судя по видео, которое снял мужчина, аварийный участок моста появился на месте, расположенном над землей.

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Упасть плита может на участок дороги, ведущей на развязку к мосту Метро со стороны Гидропарка.

В Киеве почти нет мостов, которые бы "не устали"

Автор записи рассказал, что на тротуаре моста буквально "гуляет" кусок плиты. Демонстрируя это, он наступил ногой на угол плиты и показал, как она нестабильна.

Нормально, да. Бежишь себе, а можно и на***ться,

– отметил мужчина, показывая опасный участок.

Смотрите видео с аварийного участка на мосту Метро:

В комментариях к сообщению пользователи отметили, что в городе фактически нет мостов, находящихся в нормальном состоянии. Мост Патона может не выдержать нагрузки автомобилей, поэтому на нем искусственно уменьшили количество полос для движения.

На Южном мосту в аварийном состоянии находятся опоры и некоторые участки самой конструкции.

Капитальный ремонт запланирован на 2022 год

Согласно данным КГГА, на построенном в 1965 году мосту Метро должны провести капитальный ремонт в 2022 году – впервые с момента ввода объекта в эксплуатацию. По словам заместителя мэра Киева Николая Поворозника, проект восстановления предполагает ремонт всех элементов моста, обустройство системы водоотвода, ремонт опор и пролетных строений, а также укладку монолитных железобетонных плит проездного участка.

Также подрядчики должны заменить тротуарные блоки и отремонтировать перильное и барьерное ограждение.