Киянин, який біг в напрямку правого берега, випадково наступив на плиту, яка ледве не провалилася на землю. Судячи з відео, яке зняв чоловік, аварійна ділянка мосту з'явилася на місці, яке розташовано над землею.

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Впасти плита може на ділянку дороги, що веде на розв'язку до мосту Метро з боку Гідропарку.

У Києві майже нема мостів, які б не "втомилися"

Автор запису розповів, що на тротуарі мосту буквально "гуляє" шмат плити. Демонструючи це, він наступив ногою на кут плити та продемонстрував, наскільки вона нестабільна.



Нормально так. Біжиш собі, а можна і на***утися,

– зазначив чоловік, показуючи небезпечну ділянку.

Дивіться відео з аварійної ділянки на мості Метро:

У коментарях до допису користувачі зазначили, що у місті фактично немає мостів, які б перебували у нормальному стані. Міст Патона може не витримати навантаження автівок, тому на ньому штучно зменшили кількість смуг для руху.

На Південному мості в аварійному стані перебувають опори та деякі ділянки самої конструкції.

Капітальний ремонт заплановано на 2022 рік

Згідно з даними КМДА, на побудованому у 1965 році міст Метро мають провести капітальний ремонт у 2022 році – вперше з моменту введення об'єкту в експлуатацію. За словами заступника мера Києва Миколи Поворозника, проєкт відновлення передбачає ремонт всіх елементів мосту, облаштування системи водовідводу, ремонт опор та прогонових будов, а також влаштування монолітних залізобетонних плит проїзної ділянки.

Також підрядники мають замінити тротуарні блоки та відремонтувати перильне та бар'єрне огородження.