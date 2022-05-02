Для спасения кота нужен грузовик с "башней"

Активист Евгений Кибец просит помощи в фейсбуке. Он опубликовал фотографии практически уничтоженного дома в Бородянке, где на 7-м этаже находится кот.

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Для спасения кота нужен грузовик с "башней". Активисты планируют спасти кота в понедельник, 2 мая.

Не известно, сколько времени кот был в доме и есть ли у него еда. Он устроился на полностью разрушенном перекрытии в картонной коробке.

Заметим, что вооруженные силы Украины вытеснили россиян из Бородянки в конце марта.



Разрушенный дом в Бородянке, где нашли кота / Фото из фейсбука Евгений Кибец



Разрушенный дом в Бородянке, где нашли кота / Фото из фейсбука Евгений Кибец

Украинцы спасают животных во время войны

В отличие от российских оккупантов, украинцы протягивают руку помощи не только друг другу, но и животным. В Украине уже создали сайт, где можно разместить объявления о потерянных и найденных домашних любимцах.

В Киевской области, где российские военные совершали страшные зверства, местная жительница спасла 16 собак. Она не побоялась уехать на второй неделе русской оккупации, спасая пушистых от голода.

О разнице между украинцами и россиянами свидетельствует случай в Николаевской области. Оккупанты бросили собаку на поле боя, после чего наши военные приютили четырехлапого. Теперь он сможет отомстить россиянам.

Еще одна щемящая история произошла на Киевщине. Правоохранители пришли на помощь собаке, которую оставили хозяева во время эвакуации. Четырехлапую буквально спасли от голодной смерти.

На помощь животным приходят все украинцы. Например, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба забрал себе щенка, спасшегося в блокадном Мариуполе.

На Донетчине в беде собачку не оставили спасатели. От обстрелов щенка засыпало обломками и землей. К счастью, пушистого друга тоже спасли.

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