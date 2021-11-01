По словам жителей дома, им приходится терпеть немало неудобств, поскольку жить без холодной воды очень трудно. Кроме того, кому-то придется платить за расходы на поставку горячей воды.

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Коммунальщикам о ситуации сообщали множество раз, однако решить проблему до сих пор никто не может.

Несколько часов ждут, чтобы помыться

Люди говорят, что им приходится набирать полную ванну кипятка и ждать несколько часов, чтобы та остыла.

Кроме того, в их квартирах крайне жарко.

Работники коммунальных предприятий выключали людям поставки горячей воды, но ситуация не улучшилась существенно – горячая вода в кранах исчезла, а холодная не пошла.

Когда же через некоторое время коммунальщики включили подачу горячей воды, ситуация повторилась.

Сколько времени людям придется жить в таких условиях, неизвестно. Впрочем, проблема грозит трубам, сантехнике и даже стиральным машинам, которые могут не выдержать кипятка.