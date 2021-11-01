За словами жителів будинку, їм доводиться терпіти неабияких незручностей, оскільки жити без холодної води дуже важко. Крім того, комусь доведеться сплачувати за витрати на постачання гарячої води.

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Комунальникам про ситуацію повідомляли безліч разів, однак вирішити проблему досі ніхто не може.

Кілька годин чекають, аби помитися

Люди кажуть, що їм доводиться набирати повну ванну окропу та чекати кілька годин, аби та охолонула.

Крім того, у їхніх квартирах вкрай спекотно.

Працівники комунальних підприємств вимикали людям постачання гарячої води, але ситуація не покращилася суттєво – гаряча вода у кранах зникла, а холодна не пішла.

Коли ж через деякий час комунальники увімкнули подачу гарячої води, ситуація повторилася.

Скільки часу людям доведеться жити у таких умовах, невідомо. Втім, проблема загрожує трубам, сантехніці та навіть пральним машинам, які можуть не витримати окропу.