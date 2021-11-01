За словами жителів будинку, їм доводиться терпіти неабияких незручностей, оскільки жити без холодної води дуже важко. Крім того, комусь доведеться сплачувати за витрати на постачання гарячої води.

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Комунальникам про ситуацію повідомляли безліч разів, однак вирішити проблему досі ніхто не може.

Кілька годин чекають, аби помитися

  • Люди кажуть, що їм доводиться набирати повну ванну окропу та чекати кілька годин, аби та охолонула.
  • Крім того, у їхніх квартирах вкрай спекотно.
  • Працівники комунальних підприємств вимикали людям постачання гарячої води, але ситуація не покращилася суттєво – гаряча вода у кранах зникла, а холодна не пішла.

Коли ж через деякий час комунальники увімкнули подачу гарячої води, ситуація повторилася.

Скільки часу людям доведеться жити у таких умовах, невідомо. Втім, проблема загрожує трубам, сантехніці та навіть пральним машинам, які можуть не витримати окропу.