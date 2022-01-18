Как написала в фейсбуке заместитель мэра Ирпеня Юлия Устич, речь идет только об одном подтвержденном случае заболевания ротавирусной болезнью, а еще у 13 детей симптомы заболевания. Впрочем, в комментариях к сообщению родители детей рассказали о 17 больных воспитанниках дошкольного учреждения.

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Чиновник отмечает, что руководство детского сада якобы сразу приняло все меры, чтобы остановить распространение болезни.

Няне не дали больничный

Родители заболевших детей говорят, что в садике целую неделю работала няня с симптомами инфекции.

Кроме того, женщина якобы приводила на работу сына с диареей и температурой, которого ей не с кем было оставить дома.

Работнице садика якобы не предоставили больничный.

Также обеспокоенные ситуацией родители выяснили, что кухню в садике якобы обслуживают кладовщик, медсестра и заведующая.

Мы совместно с Управлением образования и науки Ирпенского городского совета проводим внутреннюю проверку действий работников садика, которые могли повлечь распространение инфекции, и выясняем, были ли вообще такие действия. Вместе с тем, с понедельника на предмет соблюдения санитарно-гигиенических норм будут проверены все детсады общины,

– написала Устич.

В полиции открыли производство

Работники Киевской областной прокуратуры доложили, что полицейские начали расследование инцидента. Следователи квалифицировали вероятное преступление, как ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей. Если вину должностных лиц садика докажут в суде, их могут оштрафовать на 1 700 или 5 100 гривен, или наказать ограничением свободы на срок до 3 лет. Также в Уголовном кодексе предусмотрено лишение свободы на 3 года с запретом заниматься определенной деятельностью на 3 года после увольнения.

Полицейские устанавливают все детали происшествия. Также по делу назначено проведение лабораторных и санитарно эпидемических исследований.