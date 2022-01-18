Як написала у фейсбуці заступниця мера Ірпеня Юлія Устич, йдеться лише про один підтверджений випадок захворювання на ротавірусну хворобу, а ще 13 дітей мали симптоми захворювання. Втім, у коментарях до допису батьки дітей розповіли про 17 хворих вихованців дошкільного закладу.

Дивіться також У школах на Львівщині дітей-пільговиків годують іншими стравами, ніж решту учнів: фото

Посадовиця наголошує на тому, що керівництво дитячого садочку буцімто одразу вжило всі заходи для зупинки розповсюдження хвороби.

Няні не надали лікарняний

Батьки дітей, які захворіли, кажуть, що в садочку цілий тиждень працювала няня з симптомами інфекції.

Крім того, жінка нібито приводила на роботу сина з діареєю та температурою, якого їй не було з ким залишити вдома.

Працівниці садочка буцімто не надали лікарняний.

Також стурбовані ситуацією батьки з'ясували, що кухню в садочку нібито обслуговують комірних, медсестра та завідувачка.



Ми спільно з Управління освіти й науки Ірпінської міської ради проводимо внутрішню перевірку дій працівників садочку, які могли спричинити розповсюдження інфекції, і з’ясовуємо, чи взагалі такі дії були. Разом із тим, з понеділка на дотримання санітарно-гігієнічних норм будуть перевірені усі дитсадки громади,

– написала Устич.

У поліції відкрили провадження

Працівники Київської обласної прокуратури доповіли про те, що поліцейські розпочали розслідування інциденту. Слідчі кваліфікували ймовірний злочин як неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей. Якщо провину посадовців садочка доведуть у суді, їх можуть оштрафувати на 1700 або 5100 гривень або покарати обмеженням волі на термін до 3 років. Також у Кримінальному кодексі передбачені позбавлення волі на 3 роки з забороною займатися певною діяльністю на 3 роки після звільнення.

Поліцейські встановлюють всі обставини події. Також по справі призначено проведення лабораторних та санітарно-епідемічних досліджень.