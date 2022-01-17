По словам депутата Киевского городского совета Виктории Мухи, главная праздничная локация Украины не первый год входит в число самых красивых в Европе. В этом году ее красоту оценили 4 миллиона посетителей.

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Этот показатель фактически дотянул до ожидаемой цифры.

143 тысячи человек в сутки

Согласно статистике, которую предоставили в КГГА, в среднем на Софийскую площадь приходило по 143 тысячи человек в день. Впрочем, в первые дни года посмотреть на главную елку страны приезжало больше людей, чем в конце работы локации.

В городской администрации также отметили, что на новогодние праздники в Киев прилетали туристы из многих стран мира.

Столица активно развивается как популярная туристическая дестинация, ведь городская власть во главе с мэром города Виталием Кличко работает над повышением туристической привлекательности, стандартов гостеприимства и созданием комфортных условий для пребывания туристов,

– рассказала Муха.

Как выглядела главная новогодняя елка в Киеве

К 2022 году подрядчики компании Folk Ukraine установили на Софийской площади искусственное дерево высотой 31 метр.

Украсили елку 20 тысячами игрушек и гирляндами общей длиной 10 километров.

Рядом с новогодней красавицей обустроили самый большой в Европе вертеп с фигурами Матери Божьей, Иисуса Христа, святого Иосифа и других библейских героев.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому работал каток, а рядом с ним – ярмарочный городок.

К организации праздника были привлечены не только представители Folk Ukraine, но и власти столицы и предприниматели.