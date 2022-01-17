За словами депутатки Київської міської ради Вікторії Мухи, головна святкова локація України не перший рік входить до переліку найкрасивіших у Європі. Цьогоріч її красу оцінили 4 мільйони відвідувачів.

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Цей показник фактично дотягнув до очікуваної цифри.

143 тисячі людей на добу

Згідно зі статистикою, яку надали у КМДА, у середньому на Софійську площу приходило по 143 тисячі людей на день. Втім, у перші дні року подивитися на головну ялинку країни приїжджало набагато більше людей, аніж наприкінці роботи локації.

У міській адміністрації також наголосили, що на новорічні свята у Київ прилітали туристи з багатьох країн світу.



Столиця активно розвивається, як популярна туристична дестинація, адже міська влада на чолі з мером міста Віталієм Кличком працює над підвищенням туристичної привабливості, стандартів гостинності та створенням комфортних умов для перебування туристів,

– розповіла Муха.

Як виглядала головна новорічна ялинка у Києві

До 2022 року підрядники компанії Folk Ukraine встановили на Софійській площі штучне дерево висотою 31 метр.

Прикрасили ялинку 20 тисячами іграшок та гірляндами загальною довжиною 10 кілометрів.

Поруч з новорічною красунею облаштували найбільший у Європі вертеп з фігурами Матері Божої, Ісуса Христа, святого Йосипа та інших біблійних героїв.

Навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому працювала ковзанка, а поруч з нею – ярмаркове містечко.

До організації свята були залучені не тільки представники Folk Ukraine, але й влада столиці та підприємці.