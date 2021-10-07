Об ужасном событии написала в фейсбуке теле- и радиоведущая Илона Довгань, которая стала свидетелем происшествия. По ее словам, бабушку пришлось останавливать криками.

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Вмешалась в конфликт женщина автоматически, поскольку избиение ребенка было достаточно серьезным.

Била по лицу еще и еще

По словам Довгань, обычно она не вмешивается в подобные ситуации, поскольку слышала, что нельзя разрушать родительский авторитет.

Впрочем, когда ведущая увидела довольно жестокое избиение мальчика, она не удержалась.

Бабушка налетела на мальчика лет 6 – 7, и начала бить его по лицу. Избиение остановилось лишь когда бабушка услышала громкие крики

Увидела на набережной, как бабушка на детской площадке бьет внука, на вид ему 6-7 лет.. Не знаю что он там сделал, но она налетела на него и с размаху ударила по лицу и потом еще и еще… Я хоть и была метрах в 50, но тут же начала кричать: остановитесь, нельзя!

– написала Довгань в фейсбуке.

Кроме того, как отметила журналистка, замечание за вмешательство в конфликт ей сделала прохожая, которая сказала, что "бабушка может делать с ребенком все что угодно".

В полицию ведущая не обращалась, но пригрозила пожилой женщине вызовом правоохранителей.

Полный текст сообщения Илоны Довгань в фейсбуке:

Включилась сегодня в разборки, автоматически, не успела даже подумать. Увидела на набережной как бабушка на детской площадке бьет внука, на вид ему 6-7 лет.. Не знаю что он там сделал, но она налетела на него и с размаху ударила по лицу и потом еще и еще.. Я хоть и была метрах в 50, но тут же начала кричать: остановитесь, нельзя! Это, пожалуй, впервые, когда я так громко отреагировала.. Бабушка остановилась, только продолжала отчитывать малого.. Рядом со мной шла молодая женщина, которая сказала:это ее ребенок, она вправе делать с ним что хочет..." Я на автомате:не в праве. Сейчас еще и полицию вызову.

Полицию не вызвала, подошла к бабушке и сказала:последнее предупреждение, еще раз увижу, что бьете ребенка – вызову копов.

Когда-то мне говорили, что не стоит вмешиваться в процесс "воспитания" на глазах у детей, потому что, мол, так разрушаю родительский авторитет и я сдерживалась, теперь жалею и пошло оно все, потому что не вправе делать, что заблагорассудится лишь потому, что это ее ребенок ..

Как вы реагируете на подобные ситуации?..