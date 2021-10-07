Про жахливу подію написала у фейсбуці теле- та радіоведуча Ілона Довгань, яка стала свідком події. За її словами, бабусю довелося зупиняти криками.

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Втрутилася у конфлікт жінка автоматично, оскільки побиття дитини було досить серйозним.

Била по обличчю ще й ще

За словами Довгань, зазвичай вона не втручається у подібні ситуації, оскільки чула, що не можна руйнувати батьківський авторитет.

Втім, коли ведуча побачила досить жорстоке побиття хлопчика, вона не втрималася.

Бабуся налетіла на хлопчика років 6 – 7, та почала бити його по обличчю. Побиття зупинилося лише коли бабуся почула голосні крики



Побачила на набережній, як бабуся на дитячому майданчику б’є внука, на вигляд йому 6-7 років.. Не знаю що він там зробив, але вона налетіла на нього і з розмаху вдарила по обличчю і потім ще й ще…Я хоч і була метрів за 50, але тут же почала кричати: зупиніться, не можна!

– написала Довгань у фейсбуці.

Крім того, як зазначила журналістка, зауваження за втручання у конфлікт їй зробила перехожа, яка сказала, що "бабуся може робити з дитиною все, що завгодно".

До поліції ведуча не зверталася, але пригрозила літній жінці викликом правоохоронців.

Повний текст допису Ілони Довгань у фейсбуці:

Включилася сьогодні в розборки, автоматично, не встигла навіть подумати. Побачила на набережній як бабуся на дитячому майданчику б'є внука, на вигляд йому 6-7 років.. Не знаю що він там зробив, але вона налетіла на нього і з розмаху вдарила по обличчю і потім ще й ще..Я хоч і була метрів за 50, але тут же почала кричати: зупиніться, не можна! Це, мабуть, вперше, коли я так голосно відреагувала..Бабця зупинилася, тільки продовжувала вичитувати малого..Поруч зі мною йшла молода жінка, яка сказала:це її дитина, вона вправі робити з ним що хоче..." Я на автоматі:не в праві. Зараз ще й поліцію викличу.

Поліцію не викликала, підійшла до бабусі й сказала:останнє попередження, ще раз побачу, що б'єте малого - викличу копів.

Колись мені казали, що не варто втручатися в процес "виховання" на очах у дітей, бо, мовляв, так руйную батьківський авторитет і я стримувалась, тепер шкодую і пішло воно все, бо не вправі робити, що заманеться лише тому, що це її дитина ..

Як ви реагуєте на подібні ситуації?..