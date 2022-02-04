По словам замглавы КГГА Анны Старостенко, больше недели в Киеве наблюдают свыше 300 случаев инфицирования COVID-19 среди детей. В больницах столицы на лечении находятся 104 больных коронавирусом ребенка.

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Еще у 8 детей, которых пришлось госпитализировать – подозрение на COVID-19.

Нужно оставлять детей дома при первых симптомах

Чиновник подчеркнула, что для предотвращения распространения болезни родители должны быть осмотрительными, особенно потому, что дети могут переносить COVID-19 с не слишком выраженными симптомами.

В случае появления у детей первых признаков простуды, их лучше оставить дома, а не вести в сад или школу.

Кроме того, для сдерживания распространения инфекции жители столицы должны вообще соблюдать все карантинные ограничения, носить маски, соблюдать дистанцию, проветривать помещения и не избегать самоизоляции в случае плохого самочувствия.

Медицинская система не перегружена

Старостенко отметила, что на 4 января в больницах Киева находятся 1 511 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии – более 50% госпитализированных. В реанимации находится 189 больных. Из них 26 подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а 96 – к неинвазивным ИВЛ.

Статистика показывает, что, несмотря на рост количества больных из-за высокого уровня вакцинации, крайне тяжелой нагрузки на медицинскую систему не произошло.

За 3 февраля в Киеве официально зарегистрировали 2 869 новых случаев заболевания COVID-19, однако в лабораториях столицы сделали 6 841 положительный ПЦР-тест.