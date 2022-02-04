За словами заступниці голови КМДА Ганни Старостенко, понад тиждень у Києві спостерігають понад 300 випадків інфікування COVID-19 серед дітей. У лікарнях столиці на лікуванні перебувають 104 хворих на коронавірус дитини.

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Ще у 8 дітей, яких довелося госпіталізувати, – підозра на COVID-19.

Треба залишати дітей вдома при перших симптомах

Посадовиця наголосила, що для запобігання поширенню хвороби батьки мають бути обачними, особливо через те, що діти можуть переносити COVID-19 з не надто вираженими симптомами.

У випадку появи у дітей перших ознак застуди, їх краще залишити вдома, а не вести до садочка чи школи.

Крім того, для стримування розповсюдження інфекції жителі столиці мають взагалі дотримуватися всіх карантинних обмежень, носити маски, дотримуватися дистанції, провітрювати приміщення та не уникати самоізоляції у випадку поганого самопочуття.

Медична система не перевантажена

Старостенко зазначила, що станом на 4 січня у лікарнях Києва перебувають 1511 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19. У важкому стані – понад 50% госпіталізованих. У реанімації перебуває 189 хворих. З них 26 підключили до апарату штучної вентиляції легень, а 96 – до неінвазивних ШВЛ.

Статистика показує, що попри зріст кількості хворих через високий рівень вакцинації вкрай важкого навантаження на медичну систему не відбулося.

За 3 лютого у Києві офіційно зареєстрували 2869 новин випадків захворювання на COVID-19, однак у лабораторіях столиці зробили 6841 позитивний ПЛР-тест.