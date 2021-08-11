Отставка главы полиции Киева: в СМИ назвали имя возможного преемника

В начале августа 2021 в украинском медиапространстве разлетелась информация о том, что руководитель Национальной полиции Киева уходит в отставку. Учитывая последние кадровые изменения в МВД, информация эта стала резонансной.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков ушел в отставку. Также 4 августа уволили его заместителя Антона Геращенко, а заместителями назначили вместо того Мэри Акопян и Богдана Драпятого.

Также интересно Руководитель Укрзализныци Юрик ушел в отставку: его может заменить экс-менджер Ахметова

Уже на следующий день, 5 августа, СМИ заговорили о смене руководителя полиции столицы Украины Андрея Крищенко. Однако в самом учреждении такие слухи опровергли.

Будет или не будет отставка Крищенко и кто его может заменить

Однако тема не ушла в небытие. 10 августа в СМИ появилась информация, что Андрей Крищенко таки уходит с поста главы Главного управления Национальной полиции Киева. Более того, уже якобы известно, кто именно его заменит.

И это не будет кандидат, которого хотел бы видеть во главе киевской полиции новый глава МВД Денис Монастырский, а человек, которого рекомендовал Офис Президента во главе с Андреем Ермаком.

Речь о полковнике полиции Иване Выгивском. По состоянию на август 2021 он возглавляет полицию в Полтавской области. Ранее руководил следственным управлением, а также был заместителем начальника полиции Николаевской области.

Также там утверждают, что измениться может и руководство Нацполиции на всеукраинском уровне – Игоря Клименко якобы может изменить Вячеслав Аброськин, но решение президента по этому поводу еще нет.

"Зеркало недели" со ссылкой на источники уверяет, что на это решение повлиял одиозный заместитель главы ОП Олег Татаров.



Возглавить полицию столицы Украины может полковник Иван Выгивский / Фото НПУ

Иван Выгивский: коротко о предполагаемом новом главе нацполиции Киева

Иван Выгивский – 41-летний полковник полиции, в органах внутренних дел работает с 1999 года:

Начинал следователем Очаковского райотдела милиции (Николаевская область).

В 2003 окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015 до 2016 – руководил Очаковским отделением полиции.

С 2016 пошел на должность начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.

14 февраля 2020 стал руководителем полиции Полтавской области.

У Ивана Выгивского есть жена и дочь. В собственности семьи, как свидетельствует декларация за 2019 год, следующее: