Мужчина выдал себя сам, ведь во время общения с правоохранителями он слишком подозрительно себя вел и заметно нервничал.

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Ножи полиция обнаружила во время поверхностного осмотра авто / Патрульная полиция Киева

Оружие было на виду

Все началось с того, что патрульные получили вызов с жалобой на неправильно припаркованный автомобиль Hyundai на улице Круглоуниверситетской.

Экипаж выехал по указанному адресу и действительно обнаружил там авто нарушителя. Решив провести поверхностный осмотр, в дверце легковушки нашли два охотничьих ножа.

В конце концов в отношении мужчины вынесли постановление за нарушение правил остановки и стоянки (за это предусмотрен штраф в размере 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или 50 штрафных баллов).

Что же касается холодного оружия, то для выяснения этого вопроса на место вызвали следственно-оперативную группу.



Полицейские обнаружили в автомобиле два охотничьих ножа / патрульная полиция Киева



Холодное оружие водитель хранил в дверцах авто / патрульная полиция Киева

Текст публикации патрульной полиции Киева:

У нарушителя правил дорожного движения патрульные обнаружили, вероятно, холодное оружие. Вчера на линию 102 поступило сообщение, что автомобиль Hyundai стоит с нарушением на улице Круглоуниверситетской.

Прибыв на место, инспекторы заметили указанное транспортное средство, возле которого находился его владелец. Общаясь с патрульными, водитель заметно нервничал. И не зря – во время поверхностной проверки автомобиля в дверце инспекторы обнаружили два предмета, похожие на охотничьи ножи.

В отношении водителя полицейские вынесли постановление по части 1 статьи 122 (нарушение правил остановки и стоянки) Кодекса Украины об административных правонарушениях и вызвали на место следственно-оперативную группу Печерского района для выяснения всех обстоятельств происшествия.