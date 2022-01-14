Чоловік виказав себе сам, адже під час спілкування з правоохоронцями він надто підозріло себе поводив і помітно нервував.

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Ножі поліція виявила під час поверхового огляду авто / Патрульна поліція Києва

Зброя була на видноті

Все почалося з того, що патрульні отримали виклик зі скаргою на неправильно припаркований автомобіль на вулиці Круглоуніверситетській.

Екіпаж виїхав за вказаною адресою і справді виявив там авто порушника. Вирішивши провести поверховий огляд, в дверцятах легковика знайшли два мисливських ножі.

Зрештою на щодо чоловіка винесли постанову за порушення правил зупинки та стоянки (за це передбачено штраф у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 50 штрафних балів).

Що ж до холодної зброї, то для з'ясування цього питання на місце викликали слідчо-оперативну групу.



Поліціянти виявили в автомобілі два мисливських ножі / Патрульна поліція Києва



Холодну зброю водій зберігав у дверцятах авто / Патрульна поліція Києва

Текст публікації Патрульної поліції Києва:

У порушника правил дорожнього руху патрульні виявили, ймовірно, холодну зброю. Учора на лінію 102 надійшло повідомлення, що автомобіль Hyundai стоїть із порушенням на вулиці Круглоуніверситетській.

Прибувши на місце, інспектори помітили вказаний транспортний засіб, біля якого перебував його власник. Спілкуючись із патрульними, керманич помітно нервував. І не дарма – під час поверхневої перевірки автомобіля у дверцятах інспектори виявили два предмети, схожі на мисливські ножі.

Щодо водія поліцейські винесли постанову за частиною 1 статті 122 (порушення правил зупинки та стоянки) Кодексу України про адміністративні правопорушення та викликали на місце слідчо-оперативну групу Печерського району для з'ясування всіх обставин події.