Подрядчик провалил сроки противоаварийных работ в костеле святого Николая

Сотрудники компании "Укрспецреставрация", занимающиеся проведением противоаварийных работ в костеле святого Николая, не успевают в выделенные им сроки. Сроки проведения первоочередных мероприятий перед реставрацией исторического здания продлят до 31 января.

По словам адвоката Маси Найема, который контролирует расходы собранных благотворителями на восстановление собора средств, подрядчики должны закончить ремонтные работы до 20 января. Впрочем, в "Укрспецреставрации" говорят, что из-за проведения богослужений в праздничные дни они не смогли сделать то, что обещали.

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Заказчики проведения робот говорят, что подрядчику осталось только установить отопление в костеле и проверить, на что нужно 4 – 7 рабочих дней.

Отчеты рабочей группе не предоставили

Юрист утверждает, что представители рабочей группы, контролирующие ход противоаварийных работ, не получили отчетности о том, что именно сделали подрядчики. Найем подчеркнул, что наличие документации необходимо для проверки объемов выполненного, поэтому активисты и должностные лица будут требовать, чтобы все необходимые бумаги были предоставлены.



Отмечу, что согласно договору окончательный расчет с подрядчиком будет только после проверки исполнительной документации и актов выполненных работ. Всю отчетность должны быть пересмотрены членами рабочей группы,

– подчеркнул Маси Найем.

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