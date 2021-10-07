Как отметили в прокуратуре Киева, следователи СБУ и полиции расследуют производство относительно кражи бюджетных средств должностными лицами коммунального предприятия. Они якобы завысили стоимость строительства.

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Какие именно убытки якобы понес бюджет столицы, правоохранители не сообщили.

Больницу почти достроили

Следователи утверждают, что с 2017 года руководители КП перечислили подрядчикам 66 миллионов гривен.

Эти средства пошли на реконструкцию амбулатории врачей семейной медицины с пристройкой центра первичной медико-санитарной помощи на улице Гмыри.

Стоимость выполненных работ при этом якобы существенно завысили.

Правоохранители изъяли финансовые документы, касающиеся отношений между КП "Позняки-Инвест-УКБ Дарницкого района города Киева" с подрядной организацией. Их отдадут экспертам для исследования.

По словам жителей Осокорков, фактически речь идет о строительстве больницы с нуля. Долгое время работы над проектом были заморожены, но за последние несколько лет рабочие почти полностью завершили строительство.

Нам неоднократно говорили, что реализацию проекта больницы властью Киева пытаются заблокировать. Вполне вероятно, что обыски проводят именно для остановки строительства, которое шло фактически без остановки,

– рассказал в комментарии 24 каналу один из местных жителей.

В районе, который должно обслуживать медицинское учреждение, живет более миллиона человек. Больница должна стать фактически единственной, к которой могут добраться пешком жители как минимум трех больших ЖК.