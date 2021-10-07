Як зазначили у прокуратурі Києва, слідчі СБУ та поліції розслідують провадження щодо крадіжки бюджетних коштів посадовцями комунального підприємства. Вони нібито завищили вартість будівництва.

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Які саме збитки буцімто поніс бюджет столиці, правоохоронці не повідомили.

Лікарню майже добудували

Слідчі стверджують, що з 2017 року керівники КП перерахували підрядникам 66 мільйонів гривень.

Ці кошти пішли на реконструкцію амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вулиці Гмирі.

Вартість виконаних робіт при цьому нібито суттєво завищили.

Правоохоронці вилучили фінансові документи, які стосуються відносин між КП "Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва" з підрядною організацією. Їх віддадуть експертам на дослідження.

За словами мешканців Осокорків, фактично йдеться про будівництво лікарні з нуля. Довгий час роботи над проєктом були заморожені, але за останні кілька років робочі майже повністю завершили будівництво.



Нам неодноразово казали, що реалізацію проєкту лікарні владою Києва намагаються заблокувати. Цілком ймовірно, що обшуки проводять саме для зупинки будівництва, яке йшло фактично без зупинки,

– розповів у коментарі 24 каналу один з місцевих жителів.

У районі, який має обслуговувати медичний заклад, мешкає понад мільйон людей. Лікарня має стати фактично єдиною, до якої можуть дістатися пішки жителі щонайменше трьох великих ЖК.