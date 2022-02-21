Как рассказали в полиции Киева, злоумышленник вызвал женщину на улицу чтобы поговорить. Когда же владелица дома вышла, мужчина неожиданно пырнул ее ножом в шею и убежал.

Смотрите также Получил множественные переломы и гематомы: во Львове отчим жестоко избил 7-летнего пасынка

Раненая женщина чудом выжила. В основном – из-за того, что ей вовремя оказали медицинскую помощь.

Могут посадить на 15 лет

После того, как правоохранители узнали о преступлении, на место происшествия сразу отправилась следственно-оперативная группа.

Личность предполагаемого злоумышленника установили достаточно быстро. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Борисполя, проживающий по соседству с женщиной.

Нападавшего задержали. В одном из подсобных помещений на территории его дома нашли окровавленный нож.

Орудие преступления изъяли и отправили на экспертизу.

Пострадавшую женщину с большой потерей крови госпитализировали в Бориспольскую больницу. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Поступок рецидивиста квалифицировали как покушение на умышленное убийство. Фигуранту производства уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Если его вину признают в суде, мужчине грозит от 10 до 15 лет заключения.

Меру пресечения задержанному будут выбирать в скором времени.

Смотрите видео с женщиной, которую пытался зарезать знакомый: