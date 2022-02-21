Як розповіли у поліції Києва, зловмисник викликав жінку на вулицю аби поговорити. Коли ж власниця будинку вийшла, чоловік зненацька штрикнув її ножем у шию та втік.

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Поранена жінка дивом вижила. Здебільшого – через те, що їй вчасно надали медичну допомогу.

Можуть посадити на 15 років

Після того, як правоохоронці дізналися про злочин, на місце події одразу вирушила слідчо-оперативна група.

Особу ймовірного зловмисника встановили досить швидко. Ним виявився раніше неодноразово судимий житель Борисполя, який мешкає по сусідству з жінкою.

Нападника затримали. В одному з підсобних приміщень на території його будинку знайшли скривавлений ніж.

Знаряддя злочину вилучили та відправили на експертизу.

Потерпілу жінку з великою втратою крові госпіталізували до Бориспільської лікарні. Наразі її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Вчинок рецидивіста кваліфікували як замах на умисне вбивство. Фігуранту провадження вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Якщо його провину визнають в суді, чоловіку загрожує від 10 до 15 років ув'язнення.

Запобіжний захід затриманому обиратимуть незабаром.

Дивіться відео з жінкою, яку намагався зарізати знайомий: