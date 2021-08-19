На самом деле это танк "Оплот", который производят в Украине. Эксперты пояснили, что он новенький – только что с конвейера, а скотч на корпусе якобы для того, чтобы не выгорели пиксели перед парадом.

Интересно Минобороны показало технику, которая примет участие в параде ко Дню Независимости

Люди посмеялись над оформлением

Фотографии танка со скотчем разошлись в соцсетях. В частности их выставила киевлянка Дана Яровая и предположила, что скотч просто некуда девать. Впрочем, на одном из фото видно, что скотча якобы нет на одном месте и там уже есть пиксель.



Танк "Оплот" на репетиции парада / Фото Даны Яровой



Танк обклеили скотчем / Фото Даны Яровой

Думали, что будут красить

Другая версия – танк не успели покрасить и скотч используют, чтобы оставались такие пиксели при нанесении краски. Впрочем, эту версию опровергли позже вот этой фотографией. Скотч солдаты содрали, а под ними уже есть накрашенные пиксели.



Солдаты снимают скотч с танка / Фото Kyiv Media

Танк новенький

Волонтер Юрий Бирюков пояснил, что измены здесь нет, просто танк только что с завода.

Текст публикации волонтера:

При нас были "Оплоты" в масле, а теперь будут "Оплоты" в скотче. Но если серьезно, то это не предательство – его только дней пять назад из сборочного цеха выкатили.

Все-таки красят технику со скотчем

В то же время в сети появилось другое фото – перед парадом действительно красят военную технику и используют малярный скотч.



Военные красят боевую машину в пиксель / Фото Kyiv Media