Насправді це танк "Оплот", який виробляють в Україні. Експерти пояснили, що він новенький – щойно з конвеєра, а скотч на корпусі нібито для того, щоб не вигоріли пікселі перед парадом.

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Люди посміялися з оформлення

Фотографії танку зі скотчем розійшлися у соцмережах. Зокрема їх виставила киянка Дана Ярова й припустила, що скотч просто немає куди подівати. Втім, на одній з фото видно, що скотчу нібито немає на одному місці й там вже є піксель.

Танк "Оплот" на репетиції параду / Фото Дани Ярової

Танк обклеїли скотчем / Фото Дани Ярової

Думали, що будуть фарбувати

Інша версія – танк не встигли пофарбувати й скотч використовують, аби залишались такі пікселі при нанесенні фарби. Втім, цю версію спростували пізніше ось цією фотографією. Скотч солдати здерли, а під ними вже є нафарбовані пікселі.

Солдати знімають скотч з танку / Фото Kyiv Media

Танк новенький

Волонтер Юрій Бірюков пояснив, що зради тут немає, просто танк щойно із заводу.

Текст публікації волонтера:

При нас були "Оплоти" в маслі, а тепер будуть "Оплоти" в скотчі. Але якщо серйозно, то це не зрада – його тільки днів п'ять тому зі складального цеху викотили.

Так і фарбують техніку зі скотчем

Водночас у мережі з'явилось інше фото – перед парадом дійсно фарбують військову техніку й використовують малярський скотч.

Військові фарбують бойову машину у піксель / Фото Kyiv Media