Кроме того, на площади в 10 тысяч квадратных метров размещено 19 домиков с разнообразными сладостями, едой и горячим шоколадом. Организаторы отметили, что установили все за 2 недели.

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Организаторы вдохновлялись европейскими городами

Концепция ярмарки в 2022 году – традиционное европейское Рождество. Для сохранения подлинности организаторы ездили даже в некоторые европейские города, чтобы вдохновиться новыми праздничными мероприятиями.

За весь период зимних торжеств они ожидают, что ярмарку посетит около 1,5 миллиона человек.

Мы специально ездили в Берлин, в Мюнхен, также были в Страсбурге. Все эти города для нас были фактически как главный референс для того, чтобы добиться максимального эффекта. Андрей Копыленко Координатор проекта "Рождество на Подоле"

В то же время координатор проекта рассказал 24 каналу, что краски для локации подбирали так, чтобы они были максимально похожи на традиционные европейские цвета.

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