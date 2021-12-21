Крім того, на площі в 10 тисяч квадратних метрів розміщено 19 будиночків із різноманітними смаколиками, їжею та гарячим шоколадом. Організатори зазначили, що встановили всі декорації за 2 тижні.

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Організатори надихались європейськими містами

Концепція ярмарку у 2022 році – традиційне європейське Різдво. Для збереження автентичності організатори їздили навіть в деякі європейські міста, щоб надихнутися новими святковими витівками.

За весь період зимових урочистостей вони очікують, що ярмарок відвідає приблизно 1,5 мільйона людей.

Ми спеціально їздили в Берлін, в Мюнхен, також були в Страсбурзі. Всі ці міста для нас були фактично як головний референс для того, щоб добитись максимального ефекту. Андрій Копиленко Координатор проєкту "Різдво на Подолі"

Водночас координатор проєкту розповів 24 каналу, що фарби для локації підбирали так, щоб вони були максимально схожі на традиційні європейські кольори.

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