Шмигаль распорядился начать подготовку к передаче киевского костела католической общине, – СМИ

Премьер-министр Украины решил, что нужно начать подготовку к возвращению здания костела святого Николая в Киеве прихожанам и общине Римско-католической церкви. Соответствующее распоряжение Денис Шмыгаль подписал 7 сентября.

В пресс-службе Дениса Шмыгаля информацию о вероятном возвращении костела официально пока не прокомментировали. Так, никакой информации о сроках передачи исторического здания от Министерства культуры прихожанам пока нет.

Смотрите также Католики начали бессрочную молитву за возвращение прихода костела святого Николая

Известно, что к главе Кабмина с просьбой вернуть костел обращались не только католики, но и члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Могут передать несмотря на позицию Минкульта

Если римско-католическая община получит здание костела в собственное распоряжение, его отберут у Министерства культуры и информационной политики. Недавно руководитель ведомства Александр Ткаченко и его заместители выступали против этого.

Также неизвестно, что в случае возвращения костела произойдет с государственной организацией "Национальный дом органной и камерной музыки Украины".

Почему католическая община претендует на возвращение костела