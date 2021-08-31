Появление блюда за немалую сумму сразу начали обсуждать пользователи соцсетей. Большинство пользователей признались, что считали ценник ошибочным.

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Кроме того, киевляне спросили, почему блюдо стоит заоблачную для сэндвича сумму.

Крайне дорогая мраморная говядина

Как оказалось, ни одной опечатки в меню нет. В заведении рестораторов, которые создали "Китайский Привет", "Вьетнамский Привет" и "Тайский Привет" действительно оценили одно из блюд в 2 200 гривен.

Впрочем, общее меню кафе достаточно широкое и вполне доступное для всех.

Под постом ресторана в инстаграме люди устроили насмешливую переписку и отметили, что у хипстеров могут быть деньги на блюда по несколько сотен гривен, однако заказывать вагю за 80 долларов будут вовсе не те люди, которые обычно ходят в "Приветы".

Пользователи не очень оценили блюдо за 2 200 гривен / Скриншот из инстаграма "Японского привета"

Кроме того, пользователи предложили владельцам внедрить услугу оплаты частями или в рассрочку.

Кацу-сандо – традиционный японский сэндвич с белым хлебом, капустой и домашним соусом. Самым главным в блюде является стейк японской мраморной говядины классификации А5 вагю. 100 грамм такого мяса в Киеве стоит 700 – 800 гривен.