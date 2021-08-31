Появление блюда за немалую сумму сразу начали обсуждать пользователи соцсетей. Большинство пользователей признались, что считали ценник ошибочным.
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Кроме того, киевляне спросили, почему блюдо стоит заоблачную для сэндвича сумму.
Крайне дорогая мраморная говядина
- Как оказалось, ни одной опечатки в меню нет. В заведении рестораторов, которые создали "Китайский Привет", "Вьетнамский Привет" и "Тайский Привет" действительно оценили одно из блюд в 2 200 гривен.
- Впрочем, общее меню кафе достаточно широкое и вполне доступное для всех.
- Под постом ресторана в инстаграме люди устроили насмешливую переписку и отметили, что у хипстеров могут быть деньги на блюда по несколько сотен гривен, однако заказывать вагю за 80 долларов будут вовсе не те люди, которые обычно ходят в "Приветы".
Пользователи не очень оценили блюдо за 2 200 гривен / Скриншот из инстаграма "Японского привета"
Кроме того, пользователи предложили владельцам внедрить услугу оплаты частями или в рассрочку.