Появу страви за чималу суму одразу почали обговорювати користувачі соцмереж. Більшість користувачів зізналися, що вважали цінник помилковим.

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Крім того, кияни запитали, чому страва коштує захмарну для сендвіча суму.

Вкрай дорога мармурова яловичина

Як виявилося, жодної одруківки в меню немає. У закладі рестораторів, які створили "Китайський Привіт", "В'єтнамський Привіт" та "Тайський Привіт" дійсно оцінили одну зі страв у 2 200 гривень.

Втім, загальне меню кафе досить широке та цілком доступне для всіх.

Під постом ресторану в існтаграмі люди влаштували глузливу переписку та зазначили, що у хіпстерів можуть бути гроші на страви за кілька сотень гривень, однак замовляти ваґю за 80 доларів будуть зовсім не люди, які зазвичай ходять до "Привітів".



Користувачі не дуже оцінили страву за 2 200 гривень / Скриншот з інстаграму "Японського Привіту"

Крім того, користувачі запропонували власникам впровадити послугу оплати частинами або у розстрочку.

Кацу-сандо – традиційний японський сендвіч з білим хлібом, капустою та домашнім соусом. Найголовнішим у страві є стейк японської мармурової яловичини класифікації А5 ваґю. 100 грам такого м'яса у Києві коштує 700 – 800 гривень.