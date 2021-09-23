Инцидент произошел 23 сентября. В сети опубликовали видео, как легковушка ехала по тротуару. К счастью, никто не пострадал.
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Навстречу шел пешеход
На записи видно, как водитель легковушки спокойно едет по тротуару. Навстречу ему идет пешеход, с которым авто легко разминулось.
В публикации отмечают, что в последнее время водители вообще забыли о ПДД. Каждый ездит так, как ему заблагорассудится. Одни – по полосе для общественного транспорта, другие – вообще по тротуарам.
Как легковушка ехала по тротуару в Киеве: смотрите видео
Люди по-разному отреагировали на ситуацию. Большинство пользователей сети инцидент разозлил. Вот несколько реакций:
- "Они слышали только о безнаказанности";
- "Страх потеряли, а совести давно нет, вот и делают дичь";
- "Таким только кирпич в лобовое";
- "Везде установить камеры и штрафы в 10 раз поднять".