Инцидент произошел 23 сентября. В сети опубликовали видео, как легковушка ехала по тротуару. К счастью, никто не пострадал.

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Навстречу шел пешеход

На записи видно, как водитель легковушки спокойно едет по тротуару. Навстречу ему идет пешеход, с которым авто легко разминулось.

В публикации отмечают, что в последнее время водители вообще забыли о ПДД. Каждый ездит так, как ему заблагорассудится. Одни – по полосе для общественного транспорта, другие – вообще по тротуарам.

Как легковушка ехала по тротуару в Киеве: смотрите видео

Люди по-разному отреагировали на ситуацию. Большинство пользователей сети инцидент разозлил. Вот несколько реакций: