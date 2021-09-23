Інцидент трапився 23 вересня. У мережі опублікували відео, як легковик їхав тротуаром. На щастя, ніхто не постраждав.
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Назустріч йшов пішохід
На записі видно, як водій легковика спокійно їде тротуаром. Назустріч йому йде пішохід, з яким авто легко минається.
У дописі зазначають, що останнім часом водії взагалі забули про ПДР. Кожен їде так, як йому заманеться. Одні – смугою для громадського транспорту, інші – взагалі тротуаром.
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Люди по-різному відреагували на ситуацію. Більшість користувачів мережі інцидент розлютив. Ось кілька реакцій:
- "Вони чули тільки про безкарність";
- "Страх втратили, а совісті давно немає, ось і роблять дич";
- "Таким тільки цегли на лобове";
- "Всюди встановити камери і штрафи в 10 разів підняти".