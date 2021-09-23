Інцидент трапився 23 вересня. У мережі опублікували відео, як легковик їхав тротуаром. На щастя, ніхто не постраждав.

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Назустріч йшов пішохід

На записі видно, як водій легковика спокійно їде тротуаром. Назустріч йому йде пішохід, з яким авто легко минається.

У дописі зазначають, що останнім часом водії взагалі забули про ПДР. Кожен їде так, як йому заманеться. Одні – смугою для громадського транспорту, інші – взагалі тротуаром.

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Люди по-різному відреагували на ситуацію. Більшість користувачів мережі інцидент розлютив. Ось кілька реакцій: