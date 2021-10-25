Запах фекалий в пруду Голосеевского парка местные жители услышали 24 октября. На поверхности воды образовалась желтая пленка.

Смотрите также В почти 2 тысячах населенных пунктов вводят раздельный сбор отходов

По словам киевлян, подобная ситуация произошла из-за того, что неизвестные начали сливать в озеро нечистоты.

От вони страдают все

Запах, который появился в результате незаконных действий злоумышленников, был очень сильным. Ощущали его за несколько сотен метров от озера.

Вонь была похожа на запах отстойной воды, а водоем был оранжевого цвета.

Жители Голосеевского района, которые гуляли в парке, массово обратились к коммунальщикам.

В Управлении зеленых насаждений Голосеевского района говорят, что инцидент произошел из-за выброса в озеро неизвестного вещества. Сказать, что именно слили в водоем, коммунальщики не могут. 25 октября работники КП Плесо взяли из загрязненного ставка пробы воды.

После того, как лаборанты установят вещество-загрязнитель, активисты и коммунальщики могут обратиться в полицию из-за загрязнения окружающей среды.