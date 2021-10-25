Запах фекалій в ставку Голосіївського парку місцеві мешканці почули 24 жовтня. На поверхні води утворилася жовтувата плівка.
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За словами киян, подібна ситуація сталася через те, що невідомі почали зливати в озеро нечистоти.
Від смороду страждають всі
- Запах, який з'явився внаслідок незаконних дій зловмисників, був дуже сильним. Відчували його за кілька сотень метрів від озера.
- Сморід був схожий на запах відстойної води, а водоймище було помаранчевого кольору.
- Жителі Голосіївського району, які гуляли в парку, масово звернулися до комунальників.
В Управлінні зелених насаджень Голосіївського району кажуть, що інцидент стався через викид в озеро невідомої речовини. Сказати, що саме злили у водоймище, комунальники не можуть. 25 жовтня працівники КП Плесо взяли з забрудненого ставка проби води.
Після того, яка лаборанти встановлять речовину-забруднювач, активісти та комунальники можуть звернутися до поліції через забруднення навколишнього середовища.