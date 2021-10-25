Запах фекалій в ставку Голосіївського парку місцеві мешканці почули 24 жовтня. На поверхні води утворилася жовтувата плівка.

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За словами киян, подібна ситуація сталася через те, що невідомі почали зливати в озеро нечистоти.

Від смороду страждають всі

Запах, який з'явився внаслідок незаконних дій зловмисників, був дуже сильним. Відчували його за кілька сотень метрів від озера.

Сморід був схожий на запах відстойної води, а водоймище було помаранчевого кольору.

Жителі Голосіївського району, які гуляли в парку, масово звернулися до комунальників.

В Управлінні зелених насаджень Голосіївського району кажуть, що інцидент стався через викид в озеро невідомої речовини. Сказати, що саме злили у водоймище, комунальники не можуть. 25 жовтня працівники КП Плесо взяли з забрудненого ставка проби води.

Після того, яка лаборанти встановлять речовину-забруднювач, активісти та комунальники можуть звернутися до поліції через забруднення навколишнього середовища.