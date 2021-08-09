Прокурорам пришлось доказывать законность решения о принудительном лечении террориста Каримова в суде. Служители Фемиды согласились с доводами представителей обвинения и оставили мужчину в больницу.

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Адвокаты же хотели, чтобы Каримова выпустили, а само дело рассмотрели снова. Мол, захват админздания не был терактом.

Террориста признали невменяемым

Как отметили в прокуратуре Киева, судьи установили, что 33-летний иностранец совершил теракт. Впрочем, психиатры пришли к выводам, что на момент захвата отделения "Альфа-банка" мужчина не мог осознавать свои действия.

Из-за этого в мае 2021 года злоумышленника отправили на принудительное лечение в психиатрическом диспансере.

В апелляции решили оставить Каримова в медицинском учреждении.

Что известно о захвате банка в ТРЦ "Леонардо"

3 августа 2020 года в Киеве гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил помещение банка и заявил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка. Террорист требовал, чтобы с ним общались журналисты. На место происшествия запустили работников пророссийских телеканалов.

Злоумышленник отметил, что он является "святым духом", а также рассказал о том, что "украинцы избрали президентом шута". Никаких требований иностранец не выдвигал. Когда злоумышленник высказывал свои мысли в прямом эфире, его задержали бойцы СБУ.

Видео с места захвата банка в Киеве: