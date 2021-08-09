Прокурорам довелося доводити законність рішення про примусове лікування терориста Карімова в суді. Служителі Феміди погодилися з доводами представників обвинувачення та залишили чоловіка у лікарні.

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Адвокати ж хотіли, аби Карімова випустили, а саму справу розглянули знову. Мовляв, захполення адмінбудівлі не було терактом.

Терориста визнали неосудним

Як зазначили у прокуратурі Києва, судді встановили, що 33-річний іноземець вчинив теракт. Втім, психіатри дійшли висновків, що на момент захоплення відділення "Альфа-банку" чоловік не міг усвідомлювати свої дії.

Через це у травні 2021 зловмисника відправили на примусове лікування у психічному диспансері.

В апеляції вирішили залишити Карімова у медичному закладі.

Що відомо про захоплення банку в ТРЦ "Леонардо"

3 серпня 2020 року в Києві громадянин Узбекистану Сухроб Карімов захопив приміщення банку і заявив, що у нього в рюкзаку є вибухівка. Терорист вимагав, аби з ним спілкувалися журналісти. На місце події запустили працівників проросійських телеканалів.

Зловмисник зазначив, що він є "святим духом", а також розповів про те, що "українці обрали президентом шута". Жодних вимог іноземець не висловив. Коли зловмисник висловлював свої думки у прямому ефірі, його затримали бійці СБУ.

У Києві з місця захоплення банку у Києві: