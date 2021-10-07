Люди заметили опасного лесного жителя прямо посреди тропинки – он бежал перед ними. Внешне паук несколько похож на солнышко – у него ярко-красная спина в черную крапинку.

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Паук ерезус давно занесен в Красную книгу / Скриншот видео 24 канала

Редкий гость

По словам ученых, увидеть ерезуса вживую – это очень большая редкость. Ведь обычно его вид обитает скрыто. Эти пауки в основном сидят в норах, где ждут свою добычу.

Сейчас он мигрирует и ищет самку, чтобы спариться. Пауки эти уже давно занесены в Красную книгу. Не сыскать их и в зоопарках. В основном они живут в лесах на севере Евразии,

– рассказала биолог-исследователь отдела акватеррариума Киевского зоопарка Оксана Мороз.



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Ядовитый, но не смертельный

Игорь Банацкий, который вместе с сыном нашел паука, с детства увлекается изучением этих членистоногих. По его словам, ерезус хоть и ядовитый, но не может нанести человеку смертельный вред. Максимум, к чему приводит к его укус – это отеки, боль и онемение конечностей минимум на неделю.

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Паучье нашествия в Днепре

В Днепре люди пожаловались на несколько нападений ядовитых тарантулов. После укуса у пострадавших возникали сильный отек, лихорадка и высокая температура. Кроме того, в начале лета пауки начали селиться в норах прямо посреди дворов частных домов.