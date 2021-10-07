Люди помітили небезпечного лісового мешканця просто посеред стежини – він біг перед ними. Зовні павук дещо схожий на сонечко – у нього яскраво-червона спина в чорну крапочку.

Схоже Стрибає на людей і проколює шкiру: на Харківщині виявили рідкісного отруйного павука



Павук ерезус давно занесений до Червоної книги / Скриншот відео 24 каналу

Рідкісний гість

За словами науковців, побачити ерезуса вживу – це дуже велика рідкість. Адже зазвичай його вид живе приховано. Ці павуки здебільшого сидять у норах, де вичікують свою здобич.

Зараз він мігрує і шукає самицю, щоб спаритися. Павуки ці вже давно занесені до Червоної книги. Не знайти їх і в зоопарках. Здебільшого вони мешкають в лісах на півночі Євразії",

– розповіла біологиня-дослідниця відділу акватераріуму Київського зоопарку Оксана Мороз.



Павук ерезус майже ніколи не виповзає зі своєї норм, виняток – шлюбний сезон / Скриншот відео

Отруйний, але не смертельний

Ігор Банацький, який разом із сином знайшов павука, з дитинства захоплюється вивченням цих членистоногих. За його словами, ерезус хоч і отруйний, але не може завдати людині смертельної шкоди. Максимум, що спричиняє його укус, – це набряки, біль і оніміння кінцівок щонайменше на тиждень.

На Троєщині помітили отруйного червонокнижного павука: відео

Павуче нашестя у Дніпрі

У Дніпрі люди поскаржилися на кілька нападів отруйних тарантулів. Після укусу в потерпілих виникав сильний набряк, лихоманка та висока температура. Крім того, на початку літа павуки почали селитися у норах просто посеред дворів приватних будинків.