Волонтеры отметили, что найденному животному примерно 2,5 – 3 месяца. Но он уже приучена к лотку и очень любит играть и ластиться к людям.

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Котенок был настолько голоден, что ел все, что нашлось у его спасителей / Фото из фейсбука "Зоопатруль Киев"

Котенка выбросили на голодную смерть

Когда активисты нашли кошечку, то в первые минуты после освобождения она ела все съедобное, что только нашлось в их рюкзаках. Кроме того, животное было настолько благодарно за свое спасение, что облизывало людям все лицо и руки. Доподлинно неизвестно, сколько котенок провел голодным в лесу в смертельной ловушке, которую ему устроили душегубы.



Теперь для кошки волонтеры ищут новую семью / Фото из фейсбука "Зоопатруля Киева"

Спасение котят из пакета в Белой Церкви

На одной из свалок Белой Церкви школьники нашли пакет из-под хлеба, в который кто-то завязал новорожденных котят. Дети немедленно достали из него малышей и отнесли их в ближайшую ветеринарную клинику.

Текст публикации "Зоопатруля Киева":

Киев!

Котенок из завязанного пакета, находка из леса. После спасения обцеловала все лицо и руки, малявка настолько была благодарна за спасение. В первые минуты ела все, что съестное в рюкзаке. Сколько дней малыш пробыл в лесу, неизвестно.

Возраст 2,5-3 месяца.

В меру игривая, ласковая, нежная девочка, готовый домашний цветочек.

Так нуждается в человеке и до сих пор ничья.

Семья позвони, малыш очень ждет!

К лотку приучена.

Стерилизация по достижению возраста является обязательной.

Телефон: 097 944 72 78 Лариса