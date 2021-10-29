Волонтери зауважили, що знайденій тваринці приблизно 2,5 – 3 місяці. Але вона вже привчена до лотка і дуже любить гратися та ластитися до людей.

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Кошеня було настільки голодним, що їло все, що знайшлося в його рятівників / Фото з фейсбуку "Зоопатруль Київ"

Кошеня викинули на голодну смерть

Коли активісти знайшли кішечку, то у перші хвилини після визволення вона їла усе їстівне, що лише знайшлося в їхніх рюкзаках. Крім того, тваринка була настільки вдячна за свій порятунок, що облизувала людям все обличчя та руки. Достеменно невідомо, скільки кошеня провело голодним у лісі в смертельній пастці, яку їй облаштували душогуби.



Тепер для киці волонтери шукають нову родину / Фото з фейсбуку "Зоопатруля Києва"

Порятунок кошенят з пакету в Білій Церкві

На одному зі смітників Білої Церкви школярі знайшли пакет з-під хліба, у який хтось зав'язав новонароджених кошенят. Діти негайно дістали з нього малюків і віднесли їх до найближчої ветеринарної клініки.

Текст публікації "Зоопатруля Києва":

Київ!

Кошеня із зав'язаного пакету, знахідка із лісу. Після порятунку обцілувала все обличчя і руки, малявка настільки була вдячна за порятунок. У перші хвилини їла все, що їстівне в рюкзаку. Скільки днів маля пробуло в лісі, невідомо.

Вік 2,5 – 3 місяці.

В міру грайлива, ласкава, ніжна дівчинка, готова домашня квіточка.

Так потребує людини і досі нічия.

Сім'я подзвони, маля дуже чекає!

До лотка привчена.

Стерилізація за досягненням віку є обов'язковою.

Телефон: 097 944 72 78 Лариса