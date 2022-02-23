Как выглядит ВДНХ без павильона "Куража": фото руин
23 февраля 2022 , 10:03Читати новину українською
Источник:youtube Cергия Мухлинина
На территории Национального экспоцентра полностью снесли павильон №19, где проходил благотворительный фестиваль "Кураж". На его месте работает строительная техника.
Блогер Сергей Мухлинин опубликовал видео. На нем видно, что возле руин уже стоят строительные будки для строительства нового сооружения – университета Президента.
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Разгребают мусор
Сейчас от павильона №19 осталась только опора и груды мусора, разгребаемые строительными машинами. Также территорию вокруг убирали люди. Автор видео отметил, что кроме самого сооружения пострадали деревья, однако вместо них должны высадить новые.
Место, где был павильон "Куража": смотрите видео
Что известно о разрушении павильона "Куража"
- Учредительница благотворительного фестиваля "Кураж", помогающего проектам для детей, Елена Гудкова в начале февраля сообщила, что павильон, где происходило событие, сносят.
- По ее словам, о разрушении здания, которое арендовал фестиваль, никто не предупреждал.
- На месте павильона будет представлен университет Президента. Руководство ВДНХ сообщило, что строительство учебного сооружения входит в их концепцию развития.
- Главный архитектор университета Президента Виталий Молочко сказал, что Министерство культуры согласовало начало подготовительных работ по строительству.
- Однако заместитель председателя Архитектурной Палаты Национального союза архитекторов Украины Анна Курий предположила, что павильон могут сносить незаконно.
- Лично выяснить ситуацию с разрушением павильона захотел президент Владимир Зеленский. Он пообщался с Еленой Гудковой.