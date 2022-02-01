По словам женщины, в Суше Wok на жалобу о насекомом в блюде не отреагировали должным образом. Ей не было предложено возвращение средств или замена ужина.

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В заведении пообещали при следующем заказе добавить бесплатно еще один ролл.

В кафе – полно тараканов

После того, как фотография жительницы Березняков попала в соцсети, в заведение пришли активисты. Они решили спросить, считают ли в кафе нормальным то, что на блюда заползают насекомые.

Работники заведения заверили, что накануне в помещении проводили дезинфекцию, однако никаких подтверждающих это документов не предоставили.

Тогда мужчина решил зафиксировать наличие тараканов на видео, забравшись под прилавок. Там было много насекомых.

Когда активист включил на телефоне фонарик и пошуршал банковской картой под прилавком на совсем маленьком участке, из-под него посыпались тараканы. На пол упали, по меньшей мере, 4 таракана. Работники Суши Wok при этом занимались своими делами и никак не реагировали на наличие насекомых в заведении питания.

Смотрите видео с тараканами в заведении Суши Wok на Березняках (осторожно, запись может вызвать отвратительные ощущения):

Известное среди местных кафе

Как говорят жители Березняков, заведение Суши Wok работает на улице Ивана Миколайчука уже достаточно долго. Раньше в нем была пиццерия, где также можно было встретить "усатых жителей". Судя по всему, насекомых оттуда не вывели. Зная об этом, березняковцы предпочитают не рисковать своим здоровьем.