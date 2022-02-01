По словам женщины, в Суше Wok на жалобу о насекомом в блюде не отреагировали должным образом. Ей не было предложено возвращение средств или замена ужина.
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В заведении пообещали при следующем заказе добавить бесплатно еще один ролл.
В кафе – полно тараканов
- После того, как фотография жительницы Березняков попала в соцсети, в заведение пришли активисты. Они решили спросить, считают ли в кафе нормальным то, что на блюда заползают насекомые.
- Работники заведения заверили, что накануне в помещении проводили дезинфекцию, однако никаких подтверждающих это документов не предоставили.
- Тогда мужчина решил зафиксировать наличие тараканов на видео, забравшись под прилавок. Там было много насекомых.
Когда активист включил на телефоне фонарик и пошуршал банковской картой под прилавком на совсем маленьком участке, из-под него посыпались тараканы. На пол упали, по меньшей мере, 4 таракана. Работники Суши Wok при этом занимались своими делами и никак не реагировали на наличие насекомых в заведении питания.
Смотрите видео с тараканами в заведении Суши Wok на Березняках (осторожно, запись может вызвать отвратительные ощущения):
Известное среди местных кафе
Как говорят жители Березняков, заведение Суши Wok работает на улице Ивана Миколайчука уже достаточно долго. Раньше в нем была пиццерия, где также можно было встретить "усатых жителей". Судя по всему, насекомых оттуда не вывели. Зная об этом, березняковцы предпочитают не рисковать своим здоровьем.