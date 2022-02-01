За словами жінки, у Суші Wok на скаргу про комаху у страві не відреагували належним чином. Їй не запропонували повернення коштів чи заміни вечері.

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Натомість у закладі пообіцяли при наступному замовленні додати безкоштовно ще один рол.

У кафе – повно тарганів

Після того, як фотографія мешканки Березняків потрапила до соцмереж, до закладу прийшли активісти. Вони вирішили спитати, чи вважають у кафе нормальним те, що у страви заповзають комахи.

Працівники закладу запевнили, що напередодні у приміщенні проводили дезінфекцію, однак ніяких підтверждуючих це документів не надали.

Тоді чоловік вирішив зафіксувати наявність тарганів на відео, залізши під прилавок. Там було чимало комах.

Коли активіст увімкнув на телефоні ліхтарик та пошерудів банківською карткою під прилавком на зовсім маленькій ділянці, з-під нього посипалися таргани. На підлогу впало щонайменше 4 таргани. Працівники Суші Wok при цьому займалися своїми справами та ніяк не реагували на наявність комах у закладі харчування.

Дивіться відео з тарганами у закладі Суші Wok на Березняках (обережно, запис може викликати огидні відчуття):

Відоме серед місцевих кафе

Як кажуть мешканці Березняків, заклад Суші Wok працює на вулиці Івана Миколайчука вже досить довгий час. Раніше у ньому була піцерія, де також можна було зустріти "вусатих мешканців". Судячи з усього, комах звідти не вивели досі. Знаючи про це, березняківці здебільшого воліють не ризикувати своїм здоров'ям.