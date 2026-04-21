Суд обрав запобіжний захід поліцейському, підозрюваному у втечі від терориста

У Києві відбулося засідання стосовно патрульних, які могли втекти під час теракту на Деміївці 18 квітня. Одному з них, Михайлу Дробницькому, обрали запобіжний захід.

Деталі передає 24 Канал.

Дивіться також У Києві посеред дня уродженець Москви розстрілював людей: все, що відомо про теракт

Який вирок для патрульних ухвалив суд 21 квітня?

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб, тобто до 18 червня. Проте підозрюваний може внести заставу в 266 тисяч гривень.

Прокурори просили про тримання поліцейського під вартою, мовляв, Дробницький може знищити докази, зокрема, записи з відеореєстраторів службових авто. А також впливати на свідків і переховуватися від слідства та суду.

Його адвокат наполягав на нічному домашньому арешті. За словами захисника, заставу внесуть, також подаватимуть апеляцію.

Окрім цього, суд обирає запобіжний захід і патрульній Анні Дудіній, колезі Дробницького. Прокурори теж просили про тримання її під вартою, побоюючись, що вона перешкоджатиме слідству, може спотворити докази та вплинути на іншого підозрюваного й свідків.

СБУ кваліфікувала справу як теракт. Патрульних підозрюють у службовій недбалості з тяжкими наслідками. Свідки кажуть, що патрульні залишили в небезпеці перехожих.

Що сказали патрульні в суді?

Михайло Дробницький заявив: не тікав, а відходив, щоб знайти укриття. Адже терорист вів прицільний вогонь, а поліцейські були на відкритій місцевості.

Я починаю відходити для того, щоб знайти укриття. Паралельно я кричу, щоб всі тікали, розходились. Знайшовши укриття, вживав усіх заходів, щоб виявити нападника і знешкодити його,

– пояснив підозрюваний.

Стосовно поранених людей він висловився так: патрульні повідомили черговому по рації, що потрібні швидка та допоміжний екіпаж. Оглядати поранену дитину мала Анна Дудіна.

Мені дуже шкода, що так сталося. Я кожен день прокручую це в голові,

– додав Дробницький.

Патрульна Дудіна відмовилася говорити з журналістами до початку засідання. Свою провину вона не визнає.

Поліцейська пояснила, що не могла забрати поранену дитину, а стрільця не бачила. Тому не відкривала вогонь у відповідь. У повітря не стріляла, щоб не влучити в людей із багатоповерхівки, які стояли на балконах.