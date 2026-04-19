Мати 12-річного хлопчика не загинула внаслідок теракту у Києві, – Кравченко
19 квітня, 14:10
3

Мати 12-річного хлопчика не загинула внаслідок теракту у Києві, – Кравченко

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Унаслідок теракту в Києві загинула тітка 12-річного хлопчика, а не його мати, як повідомлялося раніше.
  • Мати хлопчика перебуває в лікарні в тяжкому стані.

У Голосіївському районі столиці 18 квітня озброєний чоловік вчинив теракт, унаслідок якого загинули люди. Повідомлялося, що серед жертв – подружжя: поранень зазнав 12-річний хлопчик, його батько загинув на місці, мати ж нібито померла від отриманих поранень у лікарні.

Втім, пізніше генеральний прокурор Руслан Кравченко спростував цю інформацію. 

Що кажуть генпрокурор та КМДА щодо загиблої?

Генеральний прокурор зазначив, що в лікарні померла не мати хлопчика, а її рідна сестра.

Журналісти Суспільного з посиланням на директорку Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяну Мостепан також зазначили, що інформація про смерть матері 12-річного хлопчика внаслідок стрілянини в Києві не відповідає дійсності.

За даними Мостепан, жінка наразі перебуває в лікарні в тяжкому стані. Медики борються за її життя. При цьому в мережі пишуть, що вбита тітка дитини нібито приїхала з-за кордону. 

Тим часом хлопчик 2015 року народження, за даними Кравченка, дістав вогнепальне поранення і перебуває у дитячій лікарні, де йому надається необхідна допомога.

Водночас мер столиці Віталій Кличко поінформував, що в лікарнях Києва загалом наразі перебувають восьмеро поранених.

Які подробиці трагедії?

  • Чоловік відкрив вогонь із автомата посеред вулиці в Голосіївському районі, внаслідок чого загинули 6 людей. Нападником був 58-річний уродженець Москви з легальною зброєю. Він розпочав рух із Деміївської вулиці, дорогою застрелив кількох людей, після чого забарикадувався в супермаркеті та утримував заручників.

  • Серед постраждалих також 4-місячна дитина, яка отруїлася чадним газом у квартирі поруч із тою, що її підпалив зловмисник до трагедії. 

  • Правоохоронці упродовж 40 хвилин вели переговори, аби стрілець здався. Зрештою, після марних спроб бійці КОРДу штурмували будівлю та ліквідували стрільця

  • Варто також зазначити, що з'явилася інформація про поліціянтів, які втікли з місця стрілянини, їх усунули від виконання службових обов'язків. Зі свого боку генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про відкриття кримінальної справи за цим фактом.