Папарацци поймали звездную супружескую пару Клуни во время отъезда из Венеции, где 48-летняя правозащитница продемонстрировала безупречный непринужденный наряд в стиле бохо. Для этого выхода Амаль выбрала базовую черную майку на широких бретелях в сочетании с шелковой макси-юбкой со змеиным принтом от Elie Saab, которая имела высокий разрез на ноге, пишет Vogue. Свой ансамбль она дополнила низко посаженным коричневым ремнем, массивными сандалиями на платформе, карамельной сумкой Chloé Bracelet, золотыми браслетами Cartier и фирменными оверсайз-очками.

Амаль Клуни в юбке в стиле бохо: смотрите фото

Рядом с ней Джордж Клуни придерживался непринужденного стиля: темно-синее поло, кремовые брюки, любимые бежевые мокасины и классические авиаторы. Вместе супруги вновь продемонстрировали мастер-класс по гармоничному парному аутфиту, в котором изысканность сочетается с повседневным комфортом.

Секреты бохо-шика от Амаль Клуни

Монохромный или простой верх в сочетании с акцентной легкостью шелковой юбки – это готовая формула. А для прохладных дней ранней осени, когда вечером уже довольно прохладно, достаточно накинуть сверху оверсайз-жакет или рубашку. Высокий разрез придает динамики при ходьбе, а акцентный ремень на бедрах подчеркивает силуэт без лишней строгости.



Как носить легкую юбку в стиле бохо осенью / фото из инстаграма

Массивная платформа и структурная кожаная сумка карамельного оттенка делают образ Амаль завершенным и придают ему ощущение тихой роскоши.

Стильные фестивальные образы правозащитницы начались еще с момента ее прибытия в Италию. Ранее 24 Канал подробно разбирал ее атласный костюм в трендовом цвете, в котором она появилась на водном такси.